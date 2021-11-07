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На Луганщине за сутки выявили 174 заболевших коронавирусом

07 ноября 2021, 11:59

На Луганщине за сутки выявили 174 заболевших коронавирусом

За прошлые сутки, 6 ноября, в Луганской области зафиксировано 174 новых случая COVID-19. При этом от осложнений скончались четыре пациента, сообщает пресс-служба облгосадминистрации.

Новые случаи заражения коронавирусом выявили в Лисичанске — 55, в Попаснянском районе — 40, в Рубежном — 17, в Марковском районе — 14, в Станице Луганской — 12, в Новоайдарском — 11, Кременском — десять, Новопсковском — восемь и Беловодском районах — семь.

В результате осложнений, вызванных коронавирусом, за сутки умерли 60, 64-летние мужчины и 50-летняя женщина из Лисичанска, 69-летняя женщина из Марковского района.

За все время пандемии COVID-19 лабораторно подтвержден у 51 489 жителей области. Из них выздоровели — 37 405 пациентов, умерли — 1 670 человек.

Уровень заболеваемости в области на 100 тысяч населения равен 970 (при пороговом уровне — 75), уровень госпитализации — 70,6 (при пороговом уровне — 60).

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