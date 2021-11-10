«Возьмите к себе домой»: В СНБО ответили на предложение Германии разместить мигрантов в Украине

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов ответил на предложение одного из немецких политиков разместить в Украине мигрантов, которые скопились на границе между Польшей и Беларусью.



Он отметил, что это заявление рассматривалось на заседании СНБО в контексте ситуации с мигрантами на польско-белорусской границе.



«У нас есть предложение социал-демократам Германии взять к себе домой по два, по три, по пять мигрантов. Если мало места, то в Бундестаге у них там есть кабинеты. Пусть берут их к себе и пусть они там находятся», — сказал Данилов во время брифинга в среду.



Секретарь СНБО также высказал недоумение по поводу того, почему Украине предлагают разместить мигрантов.



«С какого перепугу мы должны их брать к себе, если о них должны заботиться немцы? Очень странно, когда немцы нам начинают рассказывать, что нам по этому поводу делать», — подытожил Данилов.



Ранее депутат от Социал-демократической партии в Бундестаге Нильс Шмид предложил направлять мигрантов с Ближнего Востока, которые застряли на польско-белорусской границе, в Украину для временного размещения до тех пор, пока будет проходить процедура предоставления им убежища. По мнению Шмида, это должна сделать Украина, а не какая-то из стран ЕС, чтобы таким образом показать беженцам, что «они не попадут в Евросоюз автоматически».

На польско-белорусской границе скопилось несколько тысяч мигрантов, которые пытаются попасть в Евросоюз. 8 ноября они разбили палаточный городок и периодически совершают попытки силового прорыва через границу.



Ранее сообщалось, что Беларусь удвоила количество рейсов с Ближнего Востока, которыми организованно переправляет нелегалов для дальнейшего их вытеснения в Польшу и Литву.