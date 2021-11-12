На Донетчине открыли 13 уголовных производств из-за поддельных COVID-сертификатов

В Донецкой области открыто 13 уголовных производств по факту подделки сертификатов о вакцинации против COVID-19. Об этом сообщает пресс-служба облгосадминистрации.



В ОГА отмечают, что со дня введения «красной» зоны карантина в области проверено 13 152 субъекта, составлено 1 644 материала.



«По факту подделки сертификатов о вакцинации открыто 13 уголовных производств. Всего проверено 5 284 сертификата», — говорится в сообщении.



Достоверность сертификатов проверяют Национальная полиция и Госпотребслужба.