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На Донетчине открыли 13 уголовных производств из-за поддельных COVID-сертификатов

12 ноября 2021, 20:19

На Донетчине открыли 13 уголовных производств из-за поддельных COVID-сертификатов

В Донецкой области открыто 13 уголовных производств по факту подделки сертификатов о вакцинации против COVID-19. Об этом сообщает пресс-служба облгосадминистрации.

В ОГА отмечают, что со дня введения «красной» зоны карантина в области проверено 13 152 субъекта, составлено 1 644 материала.

«По факту подделки сертификатов о вакцинации открыто 13 уголовных производств. Всего проверено 5 284 сертификата», — говорится в сообщении.

Достоверность сертификатов проверяют Национальная полиция и Госпотребслужба.

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