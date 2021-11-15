Штаб зафиксировал 19 обстрелов украинских позиций за сутки на Донбассе

За прошедшие сутки незаконные вооруженные формирование на Донбассе 19 раз нарушили условия режима прекращения огня. Из них 7 нарушений — с применением запрешенного Минскими соглашениями вооружения. Об этом сообщил штаб операции Объединенных сил в понедельник утром.



Там напомнили, что в результате обстрела был ранен водитель-санитар и повреждено два санитарных автомобиля. Военнослужащий находится в больнице, состояние его здоровья — тяжелое.



По данным штаба, около Причепиловки боевики использовали станковые и ручные противотанковые гранатометы и крупнокалиберное оружие. Также они дистанционно минировали территорию возле поселка минами ПОМ-2.



Также в штабе зафиксировали обстрелы возле:

Чермалыка — дважды из противотанкового ракетного комплекса;

Орехово-Донецкого — из артиллерии 152-го калибра;

Екатериновки в Луганской области — дважды из гранатометов различных систем и стрелкового оружия;

Новолуганского — дважды из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия;

Золотого-4 — трижды из минометов 82-го калибра, гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов;

Крымского — дважды из минометов 82-го и 120-го калибра, станковых противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия;

Новоалександровки — из минометов 120-го калибра;

Пивденного — из гранатометов разных систем.

Кроме того, в Луганской области зафиксировали пролет беспилотника, вероятно «Орлан-10», с пересечением линии соприкосновения.



В штабе подчеркнули, что украинские военные открывали ответный огонь, не применяя запрещенное Минскими договоренностями вооружение, «и заставили противника прекратить обстрелы».



В свою очередь группировка «ЛНР» заявила о 9 обстрелах за сутки. Подчеркивается, что огонь велся в районе Червоного Прапора, где был поврежден газопровод по улице Фабричной и остекление жилого дома по улице Ударной, 34. Также сообщается, что обстрелы зафиксированы у Березовского, Молодежного, Золотого-5, Анновки, Сокольников, Калиново, Калиново-Борщеватого.



Группировка «ДНР» заявила об одном нарушении «режима тишины» — вчера в районе обстрела оказалось подконтрольный НВФ населенный пункт Таврическое.