В Раде хотят расследовать работу омбудсвумен Денисовой

На рассмотрение парламента внесли проект постановления о проверке работы уполномоченной Верховной Рады Украины по правам человека Людмилы Денисовой. Об этом говорится в карточке документа на сайте парламента.



Законопроект предполагает проверку возможных фактов нарушения присяги Офисом Денисовой. Если такие факты подтвердят, то ее могут уволить.



Автором проекта стал депутат от «Слуги народа» Максим Дырдин. Он предлагает создать временную следственную комиссию, которая проверила бы возможные факты нарушения присяги и подготовила вывод.



В адрес руководителей фракций и групп парламента поступило шесть заявлений от мужчины по фамилии Качура, который и требует уволить омбудсвумен за то, что та не в полном объеме и не всесторонне рассмотрела его электронные и журналистские обращения. Окружной административный суд Киева, к которому обратился мужчина, уже принял несколько решений, в которых признал противоправными эти отказы.



Главой временной следственной комиссии, которая должна изучать возможные нарушения присяги, депутат Дырдин предлагает назначить себя, а своим заместителем – нардепа Владислава Поляка. Член этой депутатской группы Виктор Мялик ранее стал одним из авторов законопроекта о запрете «пропаганды гомосексуализма, трансгендеризма и педофилии».