ООС: Боевики 6 раз открывали огонь, ранен украинский военный

С начала суток незаконные вооруженные формирования на Донбассе 6 раз нарушили режим прекращения огня, ранен один украинский военный. Об этом сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил.



По данным штаба, зафиксировано применение боевиками запрещенного Минскими договоренностями вооружения.



В частности, в направлении Красногоровки НВФ вели огонь из противотанковой пушки МТ-12.



Украинские позиции возле Крымского обстреляли из минометов калибра 82 мм, станковых противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов. Вблизи Станицы Луганской боевики дважды вели обстрелы из артиллерии калибра 122 мм и вооружения БМП-1.



Кроме того, украинских военных обстреляли в районе Зайцево и Попасной. Боевики применяли гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.



В результате обстрелов ранен один военнослужащий Объединенных сил, ему оказали медпомощь и доставили в больницу. Состояние здоровья раненого — удовлетворительное.



В штабе ООС добавили, что украинские военные открывали ответный огонь, не применяя запрещенное Минскими договоренностями вооружение, и заставили противника прекратить обстрелы.

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