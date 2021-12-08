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Апелляционный суд оставил в силе тюремный срок сотруднику СБУ за убийство жителя Авдеевки

08 декабря 2021, 13:58

Апелляционный суд оставил в силе тюремный срок сотруднику СБУ за убийство жителя Авдеевки

Донецкий апелляционный суд на заседании 7 декабря оставил в силе приговор Краматорского городского суда в отношении сотрудника Службы безопасности Украины Вадима Федорчука, который был приговорен к 12 годам лишения свободы за убийство жителя Авдеевки Владимира Еремина.

Об этом «Новостям Донбасса» сообщили в пресс-службе Донецкого апелляционного суда, который базируется в Мариуполе.

Суд частично удовлетворил апелляционную жалобу прокурора, приговор был изменен в части назначенного наказания.

Помимо 12 лет лишения свободы, Федорчук не сможет занимать должности в правоохранительных органах в течение трех лет. Также он был лишен звания подполковник.

Полный текст решения суда будет опубликован 13 декабря в 16:00.

Замученный до смерти 43-летний житель Авдеевки Владимир Еремин был найден мертвым 10 марта 2017 года в лесополосе в 12 километрах от города.

В убийстве, совершенном с особой жестокостью, заподозрили сотрудника СБУ Вадима Федорчука. Свидетели убийства — военнослужащие одного из подразделений — рассказали, что они с Федорчуком пили спиртное, после этого «занялись» розыском людей, которые сбывают наркотики. По информации следствия, сотрудник СБУ остановил на улице первого встречного, которым оказался Еремин. Подозреваемый обвинил мужчину в торговле наркотиками и силой посадил в свой автомобиль. Военные его сопровождали. Жителя Авдеевка жестоко избили, применяли пытки, что привело к смерти мужчины.

Свидетели-военнослужащие позже заявили, что показания из них «выбили» с использованием насилия. Это отрицают сотрудники полиции и военной прокуратуры.

13 января 2020 года в ходе очередного заседания в суде Краматорска коллегия судей взяла самоотвод, рассмотрение дела начали сначала.

На заседании в феврале 2020 года суд постановил отстранить Федорчука от службы в СБУ на два месяца. В июне того же года суд разрешил майору вернуться к службе.

1 июля 2021 года Краматорский городской суд признал виновным Вадима Федорчука в убийстве и приговорил его к 12 годам тюрьмы.

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