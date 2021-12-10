Новости Донбасса
novosti.dn.ua
БЕСПЛАТНО – В App Store
скачать

СИТУАЦИЯ НА КПВВ Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Краматорск

Кулеба: Нейтралитет Украины и односторонние уступки по Донбассу не остановят Путина

10 декабря 2021, 19:28

Кулеба: Нейтралитет Украины и односторонние уступки по Донбассу не остановят Путина

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что ни отказ Украины от НАТО, ни односторонние уступки по Донбассу не смогут остановить российскую агрессию, поэтому Украина на это не пойдет. Об этом он написал в своей статье для Foreign Affairs.

Кулеба отмечает, что нейтралитет Украины не является ключом к разрешению кризиса, поскольку история это опровергает.

«Еще в 2014 году Украина была нейтральной страной как на бумаге, так и на деле. Четырьмя годами ранее она официально положила конец своим амбициям в отношении членства в НАТО, когда приняла закон, четко указывающий, что это неприсоединившаяся страна, не имеющая намерения присоединяться к какому-либо военному союзу. Тогда не было и общенационального публичного обсуждения членства в НАТО; протесты Евромайдана, начавшиеся в 2013 году, были сосредоточены не на военном союзе, а на экономической и политической интеграции с ЕС. Если нейтралитет не помешал Путину начать войну в 2014 году, трудно понять, почему он остановит его сейчас», — пишет глава МИД.

По его словам, другой опрометчивой идеей, предложенной некоторыми экспертами, является давление на Украину, чтобы она пошла на односторонние уступки, допуская компромиссы, которые якобы сделают президента РФ более миролюбивым.

«А именно, Москва давно требует, чтобы Киев разговаривал напрямую с Донецком и Луганском, двумя оккупированными Россией регионами на востоке Украины. Украина отклонила это требование, и не без оснований: Россия является стороной конфликта, и мы не позволим ей выступить в качестве посредника», — отмечает Кулеба.

Он приводит пример Молдовы, который показывает, что принятие такого рода запросов вряд ли удовлетворит Россию.

«В 1992 году в Приднестровье в Молдове обострилась война — постсоветский конфликт, в котором силы под руководством России выступили против правительства Молдовы. Несмотря на то, что Россия разжигала конфликт, она требовала, чтобы молдавское правительство напрямую разговаривало с отколовшимся регионом, а Москва играла роль посредника. Молдова согласилась и начала прямой диалог с доверенными лицами России в надежде, что это разрешит противостояние и восстановит их территориальную целостность. В 1994 году, в очередной попытке положить конец спору, Молдова официально приняла нейтральную политику, заявив, что не будет стремиться к членству в НАТО. Результат обеих уступок? Замороженный конфликт на три десятилетия. Российские войска и оружие до сих пор остаются в Приднестровье», — констатировал Дмитрий Кулеба.

Читайте также:

У Зеленского призывают США вводить «упреждающие» санкции против России — CNN 

Еще по теме

Люди
Дмитрий Кулеба
Прочее
Россия-Украина Агрессия РФ

Другие публикации

СТАТЬИ

НОВОСТИ ДОНЕЦК / ЛУГАНСК ВСЕ
20:56
«ДНР» заявила о погибшем и раненом при обезвреживании боеприпаса с беспилотника в Донецке
16:32
В Донецке упал беспилотник, район перекрыли боевики «ДНР»
11:45
Жителям Донецка рекомендуют готовить еду на очищенной воде
10:06
«ДНР» задержала проезд замглавы миссии ОБСЕ
09:56
Более 500 жителей неподконтрольной Донетчины заболели коронавирусом
09:26
«ЛНР»: Еще 40 заболевших и пятеро умерших от ковида
15:22
Аномальное тепло: «ДНР» заявила, что качество питьевой воды соответствует нормам
11:32
Россия проводит аудит НВФ «Л-ДНР» на готовность к боевым действиям — правозащитник
10:57
«ДНР»: Еще 531 заболевший и 38 умерших от ковида
09:09
В Луганске пострадали семь человек при столкновении маршрутки и микроавтобуса
08:50
«ЛНР» заявила о 45 заболевших и 10 умерших от ковида за сутки
22:16
«ДНР» откроет пункт пропуска под Донецком 10 декабря
22:04
По обе стороны от КПВВ: коронавирус и другие новости 8 декабря
18:59
Хранилище радиоактивных отходов под Донецком распиливают на металлолом — экс-глава Госэкоинспекции
17:53
Доходит до закрытия телеграм-каналов. В ООН рассказали, как «Л-ДНР» ограничивают свободу в интернете
все новости
20:56
«ДНР» заявила о погибшем и раненом при обезвреживании боеприпаса с беспилотника в Донецке
20:38
Россия требует отозвать обещание о вступлении Украины и Грузии в НАТО, угрожая масштабным конфликтом в Европе
19:57
Запах в воде: Специалисты изучают причины ухудшения качества воды в Северском Донце
19:28
Кулеба: Нейтралитет Украины и односторонние уступки по Донбассу не остановят Путина
18:59
У Зеленского призывают США вводить «упреждающие» санкции против России — CNN
18:32
Дело «Изоляции»: В Офисе генпрокурора пояснили, как один из обвиняемых смог выехать из Украины
17:42
На Донбассе боевики 4 раза открывали огонь по украинским военным
17:27
В Украине расследуют более тысячи преступлений, связанных с незаконными тюрьмами Донбасса
17:21
«Очередной акт агрессии против Украины»: Посольство США отреагировало на инцидент с кораблем «Донбасс»
16:56
В Луганской области за сутки умерли 8 человек от ковида
16:32
В Донецке упал беспилотник, район перекрыли боевики «ДНР»
15:49
ВМС: Россия перекрыла почти 70% акватории Азовского моря
15:14
Почти все учителя Луганской области вакцинированы от коронавируса
14:55
Зеленский обсудил с Макроном Нормандский формат и работу ТКГ
14:00
Путину рассказали, что жители Донбасса с российскими паспортами не могут пользоваться госуслугами РФ
все новости
ВИДЕО
«Марафон добра»: В Мариуполе помогают спасать детей со сложными диагнозами
08 декабря, 21:34
Новый план нападения России показал Запад. Пушилин и Пасечник теперь «единороссы». Дайджест НД ►
06 декабря, 09:25
Зеленский против Путина и Ахметова. Донбасс сегодня ►
04 декабря, 22:10

«Новости Донбасса» © 2021, все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий - гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Эта версия сайта создана при поддержке фонда Freedom House Ukraine.

®, Промо, PR, Спецпроект, Позиция — этими символами обозначается материал, который размещен на правах рекламы.

Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».

Все опубликованные фотографии Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме без письменного разрешения компании.

Политика сайтаПолитика конфиденциальностиРекламаКонтактыРедакция