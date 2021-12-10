Кулеба: Нейтралитет Украины и односторонние уступки по Донбассу не остановят Путина

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что ни отказ Украины от НАТО, ни односторонние уступки по Донбассу не смогут остановить российскую агрессию, поэтому Украина на это не пойдет. Об этом он написал в своей статье для Foreign Affairs.



Кулеба отмечает, что нейтралитет Украины не является ключом к разрешению кризиса, поскольку история это опровергает.



«Еще в 2014 году Украина была нейтральной страной как на бумаге, так и на деле. Четырьмя годами ранее она официально положила конец своим амбициям в отношении членства в НАТО, когда приняла закон, четко указывающий, что это неприсоединившаяся страна, не имеющая намерения присоединяться к какому-либо военному союзу. Тогда не было и общенационального публичного обсуждения членства в НАТО; протесты Евромайдана, начавшиеся в 2013 году, были сосредоточены не на военном союзе, а на экономической и политической интеграции с ЕС. Если нейтралитет не помешал Путину начать войну в 2014 году, трудно понять, почему он остановит его сейчас», — пишет глава МИД.



По его словам, другой опрометчивой идеей, предложенной некоторыми экспертами, является давление на Украину, чтобы она пошла на односторонние уступки, допуская компромиссы, которые якобы сделают президента РФ более миролюбивым.



«А именно, Москва давно требует, чтобы Киев разговаривал напрямую с Донецком и Луганском, двумя оккупированными Россией регионами на востоке Украины. Украина отклонила это требование, и не без оснований: Россия является стороной конфликта, и мы не позволим ей выступить в качестве посредника», — отмечает Кулеба.



Он приводит пример Молдовы, который показывает, что принятие такого рода запросов вряд ли удовлетворит Россию.



«В 1992 году в Приднестровье в Молдове обострилась война — постсоветский конфликт, в котором силы под руководством России выступили против правительства Молдовы. Несмотря на то, что Россия разжигала конфликт, она требовала, чтобы молдавское правительство напрямую разговаривало с отколовшимся регионом, а Москва играла роль посредника. Молдова согласилась и начала прямой диалог с доверенными лицами России в надежде, что это разрешит противостояние и восстановит их территориальную целостность. В 1994 году, в очередной попытке положить конец спору, Молдова официально приняла нейтральную политику, заявив, что не будет стремиться к членству в НАТО. Результат обеих уступок? Замороженный конфликт на три десятилетия. Российские войска и оружие до сих пор остаются в Приднестровье», — констатировал Дмитрий Кулеба.