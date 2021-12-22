На Донетчине вакцинацию от коронавируса прошли более 300 жителей ОРДЛО

Более 300 жителей отдельных районов Донецкой области прошли полный курс вакцинации от COVID-19 на подконтрольной украинской власти территории Донетчины. Об этом сообщил на брифинге замначальника управления стратегического развития департамента здравоохранения ДонОГА Александр Педенко.



«В целом людей, которые заявили себя как жители временно оккупированной территории Украины, привито первой дозой 327 человек, двумя дозами — 320. Всего сделано 647 прививок», — сказал представитель облздрава.



Он напомнил, что были открыты пункты вакцинации в пгт Новотроицкое, пгт Ольгинка и селе Бугас, которые находятся вблизи контрольного пункта въезда-выезда «Новотроицкое».



«В пункте вакцинации "Ольгинка" 29 лицам были сделаны прививки, в пункте "Бугас" — четырем, и в пункте "Новотроицкое" — 57 прививок. То есть 90 человек получили прививку. Все вакцины были предложены. Большинство получило вакцину Coronavac», — отметил Педенко.