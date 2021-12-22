За минувшие сутки, 21 декабря, в Донецкой области выявили 362 случая коронавируса. Кроме того, выздоровели 386 человек, а умерли 8.
Об этом сообщил председатель облгосадминистрации Павел Кириленко.
За все время исследований на подконтрольной Украине части Донетчины выявили 164 828 заболевших COVID-19. Из них 153 650 пациента выздоровели, а 5 028 человек умерли.
В Луганской области за субботу выявили 77 случаев коронавируса, сообщает облгосадминистрация. Кроме того, 279 человек выздоровел, а 6 человек умерли.
За все время пандемии на подконтрольной Украине части Луганщины зафиксировано 59 325 заболевших COVID-19. Из них 55 573 пациентов выздоровели, а 2 165 человек умер.
За сутки в Украине выявили 6 363 случаев заражения коронавирусом.
Правительство продлило действие адаптивного карантина в Украине до 31 марта 2022 года.
Донецкая и Луганская области продолжают находиться в «желтой» зоне карантина.