Новости Донбасса
novosti.dn.ua
БЕСПЛАТНО – В App Store
скачать

СИТУАЦИЯ НА КПВВ Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Краматорск

Как распознать проблемное жилье на вторичном рынке? (РR)

30 декабря 2021, 10:45

Как распознать проблемное жилье на вторичном рынке? (РR)

Как определить проблемное жилье Как определить проблемное жилье

Приобретение жилья — это ответственная задача, к который необходимо подходить со всей ответственностью. В большинстве случаев продавцы хотят показать квартиру в лучшем свете, особенно если речь идет о жилье со вторичного рынка. Чаще всего в таких помещениях масса недостатков, которые связаны с инженерными коммуникациями, плохими стенами или полом.  

На что обратить внимание, выбирая квартиру на вторичном рынке?  

Стоит отказаться от приобретения квартиры, в которой совсем недавно выполнен ремонт. 

Советы по приобретению жилья со вторичного рынка: 

  • Продавцы специально делают косметический ремонт, чтобы скрыть существенные недостатки. Они могут быть связаны с конструкцией пола, наличием трещин в несущих стенах.  
  • Чтобы скрыть необходимость капитального ремонта, выполняют косметический. Косметический ремонт приходит в негодность очень быстро из-за того, что необходимы масштабные ремонтные работы.  
  • Чтобы не жалеть о покупке, обратитесь в АН Атланта, которое предлагает большой ассортимент жилья за любые деньги. 
  • Внимательно отнеситесь к состоянию крыши на последних этажах. Продавцы врут, говоря о том, что недавно был выполнен ремонт кровли. Обязательно поднимитесь на чердак или крышу, чтобы проверить состояние кровли.  

Еще одна особенность — это натяжной потолок, который скрывает дефекты конструкции. Если речь идет о гипсокартонных потолках, то в результате течи на поверхности появляются пятна. С натяжными потолками дела обстоят иначе, так как воду после затопления достаточно легко слить. После нагревания газовой горелкой, потолок становится как новенький.  

Стоит ли покупать проблемное жилье? 

Также стоит отказаться от приобретения квартир с выполненной, но неузаконенной планировкой. В большинстве случаев такое жилье может признаваться аварийным. Многие народные умельцы понятия не имеют, что нельзя сносить несущие конструкции. В некоторых старых домах утеряна документация, чтобы разобраться, какая из стен является несущей, необходимо вызывать экспертов. Чтобы сэкономить и не выплачивать дополнительные деньги за документацию, жильцы самостоятельно выполняют перепланировку. Однако это может плохо закончиться как для самих жильцов, так и для соседей.  

Ни в коем случае не приобретайте квартиру, где перенесена мокрая зона, если она не находится на первом этаже. Законом запрещено переносить мокрые зоны выше первого этажа. Также обязательно откажитесь от приобретения квартиры-студии, в которой имеется газовое оборудование, например, плита, колонка, котел. Согласно разрешительным документам, допускается в квартирах-студиях устанавливать только электрические плиты и бойлеры. Любое газовое оборудование в таких квартирах устанавливать запрещается. 

Еще по теме

Прочее
Жилье

СТАТЬИ

НОВОСТИ ДОНЕЦК / ЛУГАНСК ВСЕ
09:47
«ЛНР» заявила о 26 заболевших и четырех умерших от ковида за сутки
23:26
По обе стороны от КПВВ: коронавирус и другие новости 29 декабря
22:37
«ЛНР» разрешила работу кафе и ресторанов в новогоднюю ночь, но не всех
16:52
Кабмин отменил обязательную установку приложения «Вдома» для пересечения КПВВ
12:32
Без медпомощи и связи с родными. У пленного «ДНР» возникли серьезные проблемы с сердцем
10:29
«ДНР»: Еще 241 заболевший и 34 смерти от ковида
09:18
«ЛНР» заявила о 48 новых заболевших ковидом
23:28
По обе стороны от КПВВ: коронавирус и другие новости 28 декабря
15:45
«ДНР» будет контролировать дачников и селян, которые продают излишки урожая
15:20
Военный, которого боевики держат в Макеевке, истощен и имеет психологические проблемы
11:40
«ДНР» про вакцинацию: О коллективном иммунитете пока говорить рано
10:37
Сильный снегопад усложнил движение транспорта в Донецке. Проезд в Макеевку ограничили
10:21
«ДНР»: Еще 373 заболевших и 7 умерших от ковида
09:08
«ЛНР» заявила о смерти еще пяти пациентов с COVID-19
22:52
«ДНР» заявила, что питьевая вода из Северского Донца уже соответствует санитарным нормам
все новости
10:45
Как распознать проблемное жилье на вторичном рынке? (РR)
10:11
На Донетчине от COVID-19 умерли еще 13 человек
09:48
Зеленский провел телефонный разговор с Блинкеном
09:47
«ЛНР» заявила о 26 заболевших и четырех умерших от ковида за сутки
09:38
Зеленский и Байден проведут новые переговоры
08:38
Украинский военный ранен на Донбассе
08:17
Почти 6 тысяч случаев коронавируса выявили в Украине за сутки
23:26
По обе стороны от КПВВ: коронавирус и другие новости 29 декабря
22:58
Не сдали позиций: В украинской делегации ТКГ подвели итоги за 2021 год
22:37
«ЛНР» разрешила работу кафе и ресторанов в новогоднюю ночь, но не всех
21:59
Глава Минреинтеграции рассказала о жилищных программах для переселенцев на 2022 год
21:33
На Донетчине увеличилось число безработных
20:58
Политика изоляции: Гармаш объяснил, почему Россия не откроет КПВВ
20:10
Магия соляных шахт: Голландские урбанисты представили план туристического развития Соледара
19:34
Байден проведет переговоры с Путиным 30 декабря, будут обсуждать Украину
все новости
ВИДЕО
Нужна политическая воля: Экоактивисты промышленных городов отстаивают принятие трех законов
27 декабря, 21:23
Переселенцы с Донбасса строят себе многоэтажку в Виннице
27 декабря, 18:28
Квартира Бородая в Дубае и химическое оружие на Донбассе. Дайджест НД ►
26 декабря, 21:50

«Новости Донбасса» © 2021, все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий - гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Эта версия сайта создана при поддержке фонда Freedom House Ukraine.

®, Промо, PR, Спецпроект, Позиция — этими символами обозначается материал, который размещен на правах рекламы.

Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».

Все опубликованные фотографии Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме без письменного разрешения компании.

Политика сайтаПолитика конфиденциальностиРекламаКонтактыРедакция