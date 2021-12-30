Как определить проблемное жилье

Приобретение жилья — это ответственная задача, к который необходимо подходить со всей ответственностью. В большинстве случаев продавцы хотят показать квартиру в лучшем свете, особенно если речь идет о жилье со вторичного рынка. Чаще всего в таких помещениях масса недостатков, которые связаны с инженерными коммуникациями, плохими стенами или полом.



На что обратить внимание, выбирая квартиру на вторичном рынке?



Стоит отказаться от приобретения квартиры, в которой совсем недавно выполнен ремонт.



Советы по приобретению жилья со вторичного рынка:

Продавцы специально делают косметический ремонт, чтобы скрыть существенные недостатки. Они могут быть связаны с конструкцией пола, наличием трещин в несущих стенах.

Чтобы скрыть необходимость капитального ремонта, выполняют косметический. Косметический ремонт приходит в негодность очень быстро из-за того, что необходимы масштабные ремонтные работы.

Чтобы не жалеть о покупке, обратитесь в АН Атланта, которое предлагает большой ассортимент жилья за любые деньги.

Внимательно отнеситесь к состоянию крыши на последних этажах. Продавцы врут, говоря о том, что недавно был выполнен ремонт кровли. Обязательно поднимитесь на чердак или крышу, чтобы проверить состояние кровли.

Еще одна особенность — это натяжной потолок, который скрывает дефекты конструкции. Если речь идет о гипсокартонных потолках, то в результате течи на поверхности появляются пятна. С натяжными потолками дела обстоят иначе, так как воду после затопления достаточно легко слить. После нагревания газовой горелкой, потолок становится как новенький.

Стоит ли покупать проблемное жилье?



Также стоит отказаться от приобретения квартир с выполненной, но неузаконенной планировкой. В большинстве случаев такое жилье может признаваться аварийным. Многие народные умельцы понятия не имеют, что нельзя сносить несущие конструкции. В некоторых старых домах утеряна документация, чтобы разобраться, какая из стен является несущей, необходимо вызывать экспертов. Чтобы сэкономить и не выплачивать дополнительные деньги за документацию, жильцы самостоятельно выполняют перепланировку. Однако это может плохо закончиться как для самих жильцов, так и для соседей.



Ни в коем случае не приобретайте квартиру, где перенесена мокрая зона, если она не находится на первом этаже. Законом запрещено переносить мокрые зоны выше первого этажа. Также обязательно откажитесь от приобретения квартиры-студии, в которой имеется газовое оборудование, например, плита, колонка, котел. Согласно разрешительным документам, допускается в квартирах-студиях устанавливать только электрические плиты и бойлеры. Любое газовое оборудование в таких квартирах устанавливать запрещается.