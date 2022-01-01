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Зеленский назвал окончание войны своей главной целью в 2022 году

01 января 2022, 00:03

Зеленский назвал окончание войны своей главной целью в 2022 году

Новогоднее обращение Владимира Зеленского. Скриншот Новогоднее обращение Владимира Зеленского. Скриншот

Президент Владимир Зеленский назвал окончание войны на Донбассе своей главной целью в 2022 году. Об этом он заявил в своем новогоднем поздравлении украинцам.

«И, к сожалению, мы пока что не закончили войну на востоке нашей страны. И это — моя главная цель. Поэтому я говорю "пока что". Потому что следующий год точно будет лучше!» — сказал Зеленский.

Видеообращение длилось 22 минуты. В нем президент отметил главные, на его взгляд, достижения Украины за год. Также Зеленский отметил выдающихся украинцев из разных сфер. Всех их собрали за одним столом в Мариинском дворце.

«Главное, чтобы все вы, все мы были живы и здоровы. И собирались вот так за столом всей семьей. Чтобы рядом — все, кого ты любишь, и то, без чего просто жить не можешь. <...> Чтобы соседи в гости к нам — с холодцом и бутылкой, а не с оружием и без стука. И чтобы друзья — и чтобы они были настоящими, готовыми сражаться за тебя, — не в Твиттере, а рядом», — подчеркнул глава государства./

В своей речи Зеленский упомяну и о Донбассе с Крымом.

«И чтобы родственники приезжали. И чтобы приезжали почаще. Из Донбасса, из Крыма. Но не в гости, а к себе, возвращались домой, ведь все мы — одна семья. И Донбасс, и Крым. И как только мы уберем линию разграничения в голове, она исчезнет и на карте», — сказал он.

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