Ермак поговорил с советниками лидеров Германии и Франции перед их визитом в Москву

Глава Офиса президента Андрей Ермак провел телефонные консультации с советником канцлера Германии по внешней политике Йенсом Плетнером и дипломатическим советником президента Франции Эммануэлем Бонном перед их визитом в Москву.



Об этом Ермак написал у себя в Twitter во вторник вечером.



«Договорились продолжать координацию наших действий в контексте текущей ситуации. Благодарны за непреклонную поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины», — подчеркнул глава ОП.

Ермак, Плетнер и Бонн являются политическими советниками лидеров Нормандского формата. Россию на этом уровне представляет замглавы администрации президента Дмитрий Козак.



Плетнер и Бонн встретятся с Козаком в Москве 6 января.



В Нормандский формат по урегулированию конфликта на Донбассе входят Украина, Германия, Франция и Россия. Предыдущий саммит на уровне лидеров прошел в декабре 2019 года.