Более семи тысячи заболевших COVID-19 выявили за сутки

В Украине за сутки зафиксировано 7 177 новых случаев заболевания COVID-19. При этом выздоровели 5 595 человек, 192 ранее заболевших умерли. Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения.



Среди новых выявленных случаев — 364 ребенка и 203 медработника.



Первую дозу прививки от ковида за сутки получили 21 997 человек, вторую дозу — 44 836 человек, дополнительную дозу получили 388 человек, бустерную дозу — 4 620 человек.



«Также за минувшие сутки госпитализировано — 1 866 человек; летальных исходов — 192; поправилось — 5 595 человек», — сказано в сообщении.



За все время пандемии в Украине ковидом заболели 3 696 46 человек. Из них выздоровели 3 506 509 человек, летальных исходов — 97 088.



С начала вакцинальной кампании привито 14 800 318 человек (одну дозу получили 14 800 316 человек, две дозы — 13 950 698 человек, получили дополнительную дозу — 5 787 человек, бустерную дозу — 16 216 человек).