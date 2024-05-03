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Украинские военнослужащие уничтожили ПЗРК «Тор» россиян с помощью HIMARS

03 мая 2024, 14:44

Украинские военнослужащие уничтожили ПЗРК «Тор» россиян с помощью HIMARS

Военнослужащие обнаружили и уничтожили пусковую установку зенитного ракетного комплекса «Тор», которая принадлежит российских оккупантов. Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления разведки МОУ.

«На Запорожском направлении бойцы подразделения активных действий ГУР МО Украины совместно с операторами HIMARS обнаружили и уничтожили пусковую установку зенитного ракетного комплекса «Тор», — говорится в сообщении.

Кроме того, корректировал работу ракетчиков беспилотный комплекс PD-2, именно украинцы донатили на это устройство.

Ранее мы писали, что украинские пограничники ликвидировали полевой состав боекомплекта российских оккупантов на Купянском направлении

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