Украинские военнослужащие уничтожили ПЗРК «Тор» россиян с помощью HIMARS

Военнослужащие обнаружили и уничтожили пусковую установку зенитного ракетного комплекса «Тор», которая принадлежит российских оккупантов. Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления разведки МОУ.



«На Запорожском направлении бойцы подразделения активных действий ГУР МО Украины совместно с операторами HIMARS обнаружили и уничтожили пусковую установку зенитного ракетного комплекса «Тор», — говорится в сообщении.



Кроме того, корректировал работу ракетчиков беспилотный комплекс PD-2, именно украинцы донатили на это устройство.



Ранее мы писали, что украинские пограничники ликвидировали полевой состав боекомплекта российских оккупантов на Купянском направлении.