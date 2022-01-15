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ООС: Утро субботы на Донбассе началось без обстрелов

15 января 2022, 08:56

ООС: Утро субботы на Донбассе началось без обстрелов

За минувшие сутки, 14 января, незаконные вооруженные формирования на Донбассе дважды нарушили режим прекращения огня, потерь среди украинских военных нет. Об этом сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил.

В частности, по украинским позициям вблизи Водяного боевики открывали огонь из запрещенных Минскими договоренностями минометов калибра 82 мм и станковых противотанковых гранатометов.

Недалеко от Причепиловки НВФ произвели обстрел из автоматических станковых гранатометов и стрелкового оружия.

«Украинские защитники открывали ответный огонь, не применяя запрещенное Минскими договоренностями вооружение, и заставили противника прекратить обстрелы», — уточнили в штабе.

По состоянию на 7 часов утра 15 января, нарушений режима прекращения огня не зафиксировано.

Группировка «ДНР» заявила о двух обстрелах ее позиций за сутки возле поселков Спартак и Новоласпа.  

В группировке «ЛНР» сообщили об одном обстреле 14 января возле поселка Донецкий, в результате которого погиб «военнослужащий» «народной милиции».

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