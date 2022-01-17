Порошенко прибыл в суд, где ему изберут меру пресечения

Петр Порошенко в суде. Скриншот УНН

Пятый президент, лидер парламентской фракции «Европейская солидарность» Петр Порошенко прибыл в Печерский районный суд Киева, где сегодня ему изберут меру пресечения в деле о незаконной поставке угля из Донбасса и финансировании группировок «ДНР» и «ЛНР».



Перед тем, как зайти в здание суда, Порошенко выступил перед сторонниками. Уголовное производство против себя он считает политически мотивированным. Также в своей речи он уделил много внимания отпору России.



«Я приехал в Украину, чтобы защищать. И вы тут, чтобы защищать. Но не Порошенко, а чтобы защищать Украину, наше единство. Потому что объединенная Украина способна победить Россию и дать ответ кремлевскому старцу Путину», — заявил Порошенко.



Он добавил, что сегодня начинается «процесс объединения всех демократических оппозиционных сил».



Прокуратура будет просить о взятии нардепа под стражу с правом внесения залога в один миллиард гривен.



Порошенко сегодня вернулся в Украину спустя месяц отсутствия.

20 декабря 2021 года Государственное бюро расследований объявило о подозрении Порошенко в государственной измене и содействии деятельности террористическим организациям в рамках дела о незаконной схеме поставок угля с захваченных группировками «ДНР» и «ЛНР» территорий. Ранее в рамках этого же уголовного производства о подозрении были уведомлены народный депутат фракции «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктор Медведчук и бывший министр энергетики Владимир Демчишин.



6 января Печерский райсуд Киева арестовал имущество Порошенко. В частности это объекты недвижимости, корпоративные права и прочее.



Однако, как выяснилось, под арест не попала корпорация Roshen и другие крупные бизнес-активы Порошенко, потому что он заранее переписал их на старшего сына.