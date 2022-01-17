В суде по делу Порошенко объявили перерыв на несколько часов

Печерский районный суд Киева объявил перерыв в рассмотрение ходатайства об избрании меры пресечения пятому президенту Украины, лидеру партии «Европейская солидарность» Петру Порошенко в рамках дела о незаконных поставках угля с неподконтрольного Донбасса.



Адвокат политика Игорь Головань попросил суд предоставить защите возможность ознакомиться с материалами дела, настаивая, что у Порошенко нет статуса подозреваемого.



По словам Голованя, заседание возобновится в 14:00.



Порошенко сегодня вернулся в Украину спустя месяц отсутствия. Сразу из аэропорта нардеп отправился в Печерский суд, где на 11:00 было назначено заседание. Впоследствии заседание началось с задержкой — судья Алексей Соколов пришел через 40 минут.

20 декабря 2021 года Государственное бюро расследований объявило о подозрении Порошенко в государственной измене и содействии деятельности террористическим организациям в рамках дела о незаконной схеме поставок угля с захваченных группировками «ДНР» и «ЛНР» территорий. Ранее в рамках этого же уголовного производства о подозрении были уведомлены народный депутат фракции «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктор Медведчук и бывший министр энергетики Владимир Демчишин.



6 января Печерский райсуд Киева арестовал имущество Порошенко. В частности это объекты недвижимости, корпоративные права и прочее.



Однако, как выяснилось, под арест не попала корпорация Roshen и другие крупные бизнес-активы Порошенко, потому что он заранее переписал их на старшего сына.