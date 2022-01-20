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На Донбассе не фиксируют обстрелов второй день подряд

20 января 2022, 08:10

На Донбассе не фиксируют обстрелов второй день подряд

За минувшие сутки, 19 января, нарушений режима прекращения огня со стороны незаконных вооруженных формирований на Донбассе не зафиксировано. Об этом сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил.

Группировки «ДНР» и «ЛНР» также не фиксировали обстрелов.

В штабе ООС отметили, что с полуночи по состоянию на 7:00 20 января нарушений режима прекращения огня со стороны боевиков также не зафиксировано.

Позавчера, 18 января, обстрелы на Донбассе такеж не зафиксировали.

Трехсторонняя контактная группа  22 декабря 2021 года, договорилась вернуться к соблюдению режима прекращения огня на Донбассе. Однако обстрелы полностью не прекратились, хоть их количество и уменьшилось.

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