На Донбассе не фиксируют обстрелов второй день подряд

За минувшие сутки, 19 января, нарушений режима прекращения огня со стороны незаконных вооруженных формирований на Донбассе не зафиксировано. Об этом сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил.



Группировки «ДНР» и «ЛНР» также не фиксировали обстрелов.



В штабе ООС отметили, что с полуночи по состоянию на 7:00 20 января нарушений режима прекращения огня со стороны боевиков также не зафиксировано.

Позавчера, 18 января, обстрелы на Донбассе такеж не зафиксировали.



Трехсторонняя контактная группа 22 декабря 2021 года, договорилась вернуться к соблюдению режима прекращения огня на Донбассе. Однако обстрелы полностью не прекратились, хоть их количество и уменьшилось.