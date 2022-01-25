«План молниеносной войны очевиден»: Премьер Британии не исключает наступление РФ на Киев

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон предупредил Россию, что вторжение в Украину будет «катастрофой» и «болезненным, жестоким и кровавым делом», передает ВВС.



Выступая перед тем, как министерство иностранных дел Британии отозвало некоторых сотрудников посольства из Украины, премьер-министр сказал, что ситуация «довольно мрачная», но война не является неизбежной.



Он отметил, что Великобритания «лидирует в создании пакета экономических санкций» против России и поставляет оборонительное вооружение Украине.



«Разведка очень четко указывает, что на границах Украины находится 60 российских боевых групп, план молниеносной войны, которая может уничтожить Киев, очевиден для всех. Мы должны четко дать понять Кремлю, России, что это будет катастрофический шаг», — заявил Джонсон.



В правительстве заявили, что конкретных угроз британским дипломатам не поступало, но около половины сотрудников, работающих в Киеве, вернутся в Великобританию. Около 30 британских дипломатов, включая посла, остаются в Украине.



Переезд посольства был охарактеризован как предупредительный.