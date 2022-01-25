Москва дала указание не обострять ситуацию в ТКГ накануне «нормандской» встречи — Гармаш

Очередное заседание политической подгруппы Трехсторонней контактной группы прошло спокойно. Очевидно, это связано с предстоящей встречей политсоветников Нормандского формата. Об этом написал в Facebook участник украинской делегации в ТКГ Сергей Гармаш.



«На удивление спокойно прошло сегодня заседание политической подгруппы ТКГ. Очевидно, что Москва дала указание не обострять ситуацию. Наверняка, это связано с завтрашней встречей внешнеполитических советников Н-4. Не вижу предпосылок к тому, чтоб она могла быть конструктивной, но сам факт, что Кремль не нагнетает ситуацию, а идет на диалог, говорит о том, что Москва еще не оставила надежд руками Запада принудить Киев выполнить Минские соглашения в ее трактовке», — отметил Гармаш.



По его словам, в этой ситуации есть и положительный момент, поскольку пока такая надежда существует, Кремль не предпримет ничего, что может быть расценено как выход России из процесса мирного урегулирования на основе Минских соглашений.



«Но, здесь уже наступает момент истины для наших "нормандских" партнеров. Ведь Путин, соглашаясь по их просьбе на переговоры внешнеполитических советников Н-4, скорее всего, рассчитывает либо на то, что они под страхом большой войны, тоже станут давить на Киев, склоняя к прямому диалогу с Донецком и Луганском; либо, если трюк не сработает, Москва умоет руки и скажет – "…а я так старалась…" и накажет норманов игнором, перенеся решение всех вопросов на площадку переговоров с США. Берлину и Парижу это крайне невыгодно. Поэтому, посмотрим, что для Европы важнее: принципы или интересы», — заключил Сергей Гармаш.

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