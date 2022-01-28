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«Абсолютный нонсенс». Министр обороны опроверг наступление Украины на Донбассе

28 января 2022, 11:14

«Абсолютный нонсенс». Министр обороны опроверг наступление Украины на Донбассе

Информация о якобы готовящихся Украиной провокациях на Донбассе — «абсолютный нонсенс». Об этом заявил министр обороны Алексей Резников во время выступления в Верховной Раде.

Он подчеркнул, что общество должно знать о существующих в течение последних 8 лет рисках и угрозах.

«Мы их не преуменьшаем и готовимся к любому развитию событий», — отметил Резников.

«Обвинения Украины в подготовке каких-либо вооруженных провокаций на Донбассе — абсолютный нонсенс. Мы последовательно укрепляем нашу оборону и это правда. Но при этом мы четко придерживаемся обязательств и рассматриваем сценарий политико-дипломатического урегулирования как базового», — заявил министр.

Резников отметил, что в последнее время фиксируется уменьшение количества провокаций со стороны ОРДЛО. По его словам, украинские военные приучили боевиков, что в обязательном порядке они будут пресечены.

Резников ранее заявил, что украинцам не стоит собирать «тревожные чемоданчики», несмотря на новости об угрозе российского вторжения.

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