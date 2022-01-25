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Министр обороны не видит смысла собирать «тревожные чемоданчики» украинцам

25 января 2022, 11:30

Министр обороны не видит смысла собирать «тревожные чемоданчики» украинцам

Министр обороны Алексей Резников заявил, что украинцам не стоит собирать «тревожные чемоданчики», несмотря на новости об угрозе российского вторжения. Об этом он заявил в кулуарах Верховной Рады, отвечая на вопросы представителей СМИ.

Он заверил, что никаких «тревожные чемоданчики» украинцам не надо иметь.

«Максимум держите у себя необходимые вещи, если ваш ребенок, малышня, где-то упадет и синяки набьет», — сказал Резников, уточнив, что для этого потребуется йод.

«Купите йод, не более того», — подчеркнул он.

Министр обратился с призывом сохранять спокойствие, уточнив, что в течение 8 лет идет война, а Вооруженные силы готовы защитить украинцев и дать отпор агрессору.
«Наши Вооруженные силы готовы дать отпор врагу. Не переживайте, спите спокойно», — сказал он.

Также он отметил, что каких-либо оснований считать, что российское вторжение произойдет завтра нет с точки зрения военных, однако сама угроза существует.

Россия сообщениями о переброске своих военных ближе к украинской границе добивается панических настроений в Украине, заявил руководитель Центра стратегических коммуникаций и информационной безопасности Игорь Соловей. К таким сообщениям он отнес информацию российских СМИ о передвижении своих войск под предлогом военных учений.

Президент Владимир Зеленский по итогу заседания Совета национальной безопасности и обороны вечером 24 января заявил, что для деэскалации на Донбассе делается все возможное.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов назвал ситуацию в Украине «абсолютно контролируемой» и призвал сохранять спокойствие.

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Паника Всу Агрессия РФ Алексей Резников тревожный чемодан

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