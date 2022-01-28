Лавров неоднозначно ответил о возможной войне с Украиной

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что Москва не хочет войн, но не позволит игнорировать свои интересы.



«Если это зависит от Российской Федерации, войны не будет. Мы войн не хотим, но и наступать грубо на наши интересы, игнорировать наши интересы мы не позволим», — сказал Лавров в интервью российским радиостанциям в пятницу.



РФ готовит разные варианты реакции на ответ США и НАТО по гарантиям безопасности, окончательное решение примет президент РФ Владимир Путин.



По словам Лаврова, если сторонам не удастся договориться, «тогда мы будем принимать ответные меры». Отвечая на вопрос, какими могут быть эти меры, он сказал: «Они могут быть самыми разными. Я буду принимать решения на основе тех предложений, которые мне представят наши военные. Естественно, другие ведомства тоже будут участвовать в подготовке этих предложений. Сейчас идет межведомственная проработка полученных ответов».



Он отметил, что пока переговоры с США и НАТО по вопросам безопасности еще не завершены.