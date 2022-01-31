Британское правительство собирается заморозить активы российских компаний, которые связаны с Кремлем, а также запретить въезд в страны некоторым россиянам, если РФ совершит вторжение в Украину, сообщает The Times.



Новый жесткий режим санкций в случае вторжения РФ в Украину предполагает замораживание инвестиций олигархов и компаний, которые тесно связаны с верхушкой российской власти.



Согласно планам, которые будут обнародованы британским парламентариям, правительство намерено заморозить активы, а также запретить въезд в Великобританию физических и юридических лиц, имеющих «стратегическое значение» для российского правительства.



О таких мерах стало известно накануне поездки британского премьера Бориса Джонсона в регион, запланированной на эту неделю. Ожидается, что он выскажется о поддержке Лондоном Украины и вновь обратится с призывом к президенту РФ Владимиру Путину, чтобы тот «отступил».

Джонсон предупредил Россию, что вторжение в Украину будет «катастрофой» и «болезненным, жестоким и кровавым делом».



В Украину военными самолетами поставлено 2 000 единиц противотанкового оружия и бойцы спецназа на фоне угрозы вторжения России, говорится в сообщении.