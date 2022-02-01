Новости Донбасса
novosti.dn.ua
БЕСПЛАТНО – В App Store
скачать

СИТУАЦИЯ НА КПВВ Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Краматорск

«Гарантии безопасности»: Блинкен обсудил с Лавровым ответ США на предложения России

01 февраля 2022, 18:04

«Гарантии безопасности»: Блинкен обсудил с Лавровым ответ США на предложения России

Госсекретарь США Энтони Блинкен сегодня, 1 февраля, обсудил по телефону с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым письменный ответ США на предложения РФ по безопасности. Об этом сообщает пресс-служба Белого дома.

«Госсекретарь подчеркнул готовность США на двусторонней основе и вместе с союзниками и партнерами продолжать предметный обмен мнениями с Россией по вопросам взаимной безопасности, что мы намерены делать в полной координации с нашими партнерами и союзниками», — говорится в сообщении.

Отмечается, что в разговоре Блинкен подтвердил приверженность США суверенитету и территориальной целостности Украины, а также «право всех стран определять свою собственную внешнюю политику и союзы».

Госсекретарь США также призвал Россию к немедленной деэскалации и выводу войск и техники от границ Украины. Он подчеркнул, что дальнейшее вторжение в Украину будет встречено «быстрыми и тяжелыми последствиями», и призвал Россию идти дипломатическим путем.

Читайте также:

Песков не знает, когда Путин ответит на предложения США и НАТО по гарантиям безопасности 

Еще по теме

Прочее
Россия-Украина США-Россия

Другие публикации

СТАТЬИ

НОВОСТИ ДОНЕЦК / ЛУГАНСК ВСЕ
17:04
«ДНР» переводит школы на дистанционное обучение, первоклассники уйдут на каникулы
16:21
«ЛНР» возобновила комендантский час
16:05
«ЛНР» переводит сорок школ на карантин
14:42
Пленный «ДНР» Григорий Синченко объявил голодовку
14:34
«ДНР»: В Донецке нашли бомбу в здании районной «администрации»
12:56
В Донецке эвакуировали людей из «администрации» Киевского района после сообщения о минировании
12:49
В «Единой России» назвали число жителей ОРДЛО, которые подали заявки на вступление
09:42
«ДНР» выявила более тысячи заболевших за сутки. Умерли 13 человек
08:11
«ЛНР» сообщила о 209 заболевших COVID-19 за сутки
21:45
Пушилин указал привить от коронавируса 90% «бюджетников» в ОРДО
21:32
Из Донецка в армию РФ, Москва наращивает войска. Главное
20:52
«ДНР» ввела новые коронавирусные ограничения
20:30
Омбудсмен Украины рассказала об условиях содержания украинских пленных в Макеевке
19:41
«ДНР» продлила отмену комендантского часа на выходных
10:13
В ОРДЛО готовят списки призывников для отправки в российскую армию — правозащитник
все новости
18:54
Путин заявил, что США и НАТО проигнорировали «принципиальные российские озабоченности» по безопасности
18:47
Действия российского флота в Азовском море вызывают обеспокоенность — евродепутат
18:23
Ряду городов Донетчины сократят подачу воды из-за аварий на водоводе
18:04
«Гарантии безопасности»: Блинкен обсудил с Лавровым ответ США на предложения России
17:48
На Донетчине будут судить бывшего сотрудника СБУ за пытки в «Изоляции»
17:46
Предприятия Метинвеста в Кривом Роге обыскивают, работа частично парализована
17:15
Штаб ООС: На Донбассе с начала суток не стреляли
17:09
Верховная Рада создала комиссию по расследованию оккупации Крыма
17:04
«ДНР» переводит школы на дистанционное обучение, первоклассники уйдут на каникулы
16:53
В Офисе президента прокомментировали заявление Данилова о Минских соглашениях
16:21
«ЛНР» возобновила комендантский час
16:15
СБУ задержала на Донетчине участницу группировки «Пятнашка»
16:05
«ЛНР» переводит сорок школ на карантин
15:59
Долг 50 миллионов: На Донетчине снова бастуют шахтеры
15:57
Еврокомиссия одобрила выделение Украине 1,2 миллиарда евро
все новости
ВИДЕО
США вывозят дипломатов из Киева, что думают о возможной войне в Донецке. Дайджест НД ►
30 января, 22:00
Признание «ЛДНР» или выполнение Минска. Чего добивается Путин? Донбасс сегодня ►
29 января, 21:50
ВСУ провели первые учебные пуски противотанковых комплексов NLAW. Они уже есть на Донбассе
29 января, 13:51

«Новости Донбасса» © 2022, все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий - гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Эта версия сайта создана при поддержке фонда Freedom House Ukraine.

®, Промо, PR, Спецпроект, Позиция — этими символами обозначается материал, который размещен на правах рекламы.

Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».

Все опубликованные фотографии Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме без письменного разрешения компании.

Политика сайтаПолитика конфиденциальностиРекламаКонтактыРедакция