«Гарантии безопасности»: Блинкен обсудил с Лавровым ответ США на предложения России

Госсекретарь США Энтони Блинкен сегодня, 1 февраля, обсудил по телефону с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым письменный ответ США на предложения РФ по безопасности. Об этом сообщает пресс-служба Белого дома.



«Госсекретарь подчеркнул готовность США на двусторонней основе и вместе с союзниками и партнерами продолжать предметный обмен мнениями с Россией по вопросам взаимной безопасности, что мы намерены делать в полной координации с нашими партнерами и союзниками», — говорится в сообщении.



Отмечается, что в разговоре Блинкен подтвердил приверженность США суверенитету и территориальной целостности Украины, а также «право всех стран определять свою собственную внешнюю политику и союзы».



Госсекретарь США также призвал Россию к немедленной деэскалации и выводу войск и техники от границ Украины. Он подчеркнул, что дальнейшее вторжение в Украину будет встречено «быстрыми и тяжелыми последствиями», и призвал Россию идти дипломатическим путем.