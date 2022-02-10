«Большая проблема». Украина просит ОБСЕ подготовить доклад о российской паспортизации в ОРДЛО

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба обратился к Специальной мониториговой миссии ОБСЕ с запросом о подготовке тематического доклада о российской паспортизации украинцев в отдельных районах Донецкой и Луганской областей.



Об этом Кулеба сообщил на совместной пресс-конференции с действующим председателем ОБСЕ, главой МИД Польши Збигневом Рау в Киеве.



«Это большая, системная проблема. Мы должны обратить на нее внимание не только в контексте ситуации в Украине. Но и для того, чтобы четко зафиксировать этот случай и какие последствия он влечет з собой для государства, которая прибегает к подобному шагу паспортизации. Для того, чтобы потом на годы вперед кто-угодно, кто попытается повторить этот российский опыт, трижды подумал», — подчеркнул глава МИД Украины.



Накануне Кулеба призвал Европейский Союз наложить санкции на Россиию за раздачу своих паспортов жителям ОРДЛО.

24 апреля 2019 года президент России Владимир Путин подписал указ, упрощающий получение российского гражданства для жителей ОРДЛО.



Власти Украины сочли такие действия новым витком агрессии и оккупации территории, а также нарушением Минских соглашений. Киев призвал международных партнеров ответить усилением санкций против России.



В Совете безопасности ООН «паспортный» указ Путина назвали подрывом суверенитета Украины.



На данный момент известно, что российские паспорта получили более 720 тысяч жителей ОРДЛО.