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Евросоюз направил России коллективный ответ по «гарантиям безопасности»

10 февраля 2022, 17:25

Евросоюз направил России коллективный ответ по «гарантиям безопасности»

Евросоюз передал России коллективный ответ на предложения по «гарантиям безопасности». Письмо от имени глав министерств иностранных дел 27 стран-участниц было передано постпреду России при ЕС Владимиру Чижову. Об этом сообщило постоянное представительство РФ при ЕС в четверг, 10 февраля, передает DW.

Заместитель генсека внешнеполитической службы ЕС Энрике Мора пояснил, что верховный представитель ЕС по внешней и политике безопасности Жозеп Боррель решил ответить от имени всех стран, чтобы продемонстрировать единство.

Глава дипломатии ЕС прокомментировал этот ответ в своем Twitter и сообщил, что ЕС призывает Россию прекратить наращивать войска в Украине и вокруг нее, а также в Беларуси. «Разногласия должны решаться путем диалога и дипломатии», — указал Жозеп Боррель.

Содержание письма от ЕС в Россию пока остается неизвестным.

Ранее глава российского МИДа Сергей Лавров заявлял, что коллективное письмо от стран ЕС по «гарантиям безопасности» приведет к срыву переговорного процесса.

26 января США и НАТО предоставили России письменный ответ на «гарантии безопасности». С ответом Вашингтона ознакомился и Киев. По словам главы МИД Украины, Дмитрия Кулебы возражений по содержанию американского ответа у украинской стороны нет. Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что «по главному вопросу в этом документе позитивной реакции нет».

Россия выдвинула требования не расширять НАТО на восток и не размещать вооружение Альянса в Украине. США и их союзники по НАТО неоднократно отвечали, что каждая страна имеет право сама выбрать, вступать ей в блок или нет.

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гарантии безопасности Евросоюз-Россия

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