Ермак подтвердил готовность Украины перенести очные встречи ТКГ в Турцию

Украина приняла предложение Турции о переносе очных встреч Трехсторонней контактной группы по Донбассу в эту страну. Но это может быть возможно при согласии всех сторон, заявил глава Офиса президента Украины Андрей Ермак на брифинге по итогам встречи политсоветников Нормандского формата в Берлине.



«Наши турецкие партнеры предложили это, мы с радостью и благодарностью это приняли. Если будет согласие всех сторон, то Украина будет готова встречаться в Турции, чтобы продолжить переговоры», — сказал Ермак.



Он отметил, что сейчас работа ТКГ проводится в режиме видеоконференции, но как только ситуация с пандемией COVID-19 позволит говорить о возобновлении очных встреч, тогда рассмотрят этот вопрос.



«Самое главное для нас, чтобы эти переговоры происходили, были результативными. Место — это важная вещь, но не на первом месте. Поэтому я думаю, что сегодня, когда все это происходит в режие видеоконференции, важно, чтобы был результат этих переговоров», — подчеркнул Ермак.

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