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Приходили с десятками доверенностей: В Ощадбанке рассказали, почему прекратят продление карт ВПЛ

12 февраля 2022, 21:22

Приходили с десятками доверенностей: В Ощадбанке рассказали, почему прекратят продление карт ВПЛ

К решению о прекращении продления просроченных карт внутренне перемещенных лиц с 1 апреля Ощадбанк побудила информация от правоохранительных и контролирующих органов. Об этом рассказала «Новостям Донбасса» начальница Донецкого областного управления Ощадбанка Светлана Ивенко.

Она отметила, что ни одним нормативным документом не предусмотрены требования к Ощадбанку в части продления действия карт для внутренне перемещенных лиц.

«То есть те меры, которые Ощадбанком проводились на протяжении последних лет, связанные с карантином, с ковидом, это было искусственное продление этих карт, и прежде всего оно было направлено на защиту граждан от ковида до момента старта вакцинации. На сегодня Ощадбанк возвращается к общей банковской практике обслуживания счетов и карт», — сказала Ивенко.

Она подчеркнула, что продление было исключительно для категории внутренне перемещенных лиц.

«Когда банк принимал сейчас решение об окончании искусственного продления карт с 1 апреля 2022 года, основным триггером для этого были обращения государственных регуляторных контролирующих органов в связи с возможностью увеличения для банка рисков в части нарушения законодательства по финансовому мониторингу, а также информация от правоохранительных органов о мошеннических действиях с картами от третьих лиц», — пояснила руководительница управления банка.

По ее словам, были разные случаи, например, когда доверенное лицо, которое постоянно проживает на неподконтрольной территории, приходило с доверенностями от 20, 30, а то и 50 человек, и банк не имел возможности проверить статус этих людей.

Ивенко уточнила, что условиями публичного договора между клиентом и Ощадбанком предусмотрено, что клиент может предоставить доверенность на распоряжение своим счетом, в том числе на осуществление операций по счету третьим лицам. Или третье лицо может получить дополнительную карту.

«Что касается доверенностей, выданных в РФ, то на сегодня если доверенность соответствует требованиям действующего законодательства Украины, то мы принимаем такие доверенности, но если будут внесены изменения, в т.ч. в постановление Кабмина №637, то конечно, банк примет их к исполнению», — добавила начальница областного управления Ощадбанка.

Она также сообщила, что сейчас истекает срок для клиентов по их физической идентификации в отделениях Ощадбанка в соответствии с требованиями финансового законодательства. Онлайн-верификация для переселенцев пока не работает.

Ощадбанк в последний раз продлил действие карт переселенцев, которые были просрочены в период карантина, до 1 апреля 2022 года.

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