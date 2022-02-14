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Французские журналисты незаконно приехали в Донецк к Пушилину, заявили в СНБО

14 февраля 2022, 19:52

Французские журналисты незаконно приехали в Донецк к Пушилину, заявили в СНБО

Журналисты популярного французского телеканала TF1 незаконно посетили неподконтрольную Киеву территорию Донецкой области и записали манипулятивный сюжет с главой группировки «ДНР» Денисом Пушилиным. Об этом сообщает Совет нацбезопасности и обороны.

Журналисты попали на оккупированную территорию в обход официальных пунктов пропуска — через подконтрольный боевикам пункт пропуска «Изварино» на границе с Россией.

В сюжете речь шла о том, что боевики желают мира, а Украина якобы пытается инициировать дальнейшее ведение военных действий на Донбассе. В центре противодействия дезинформации отмечают, что данный материал дискредитирует Украину на международной арене.

СНБО обратится в Службу безопасности по данному факту.

На прошлой неделе глава группировки «ДНР» Денис Пушилин дал интервью агентству Reuters, в котором заявил, что полномасштабная война может начаться в любой момент, а также перечислил виды вооружений, в котором нуждаются боевики. Министерство иностранных дел упрекнуло Reuters за интервью с Пушилиным, в котором его представили как «лидера поддерживаемых Россией сепаратистов», а отдельные районы Донетчины — «отколовшейся донецкой народной республикой».

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