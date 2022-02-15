Россия отказалась от консультаций в ОБСЕ по запросу Украины

Россия не будет участвовать в консультациях ОБСЕ по запросу Украины о наращивании российских военных сил, так как Москва «не ведет никакой необычной военной деятельности». Об этом заявил глава делегации РФ на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов в комментарии «РИА Новости».



«Отправили украинской делегации и польскому председательству ответ, что не будем участвовать в консультациях по их запросу. Россия не ведет никакой необычной военной деятельности», — сказал он.

В воскресенье министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба запросил проведение консультации стран—подписантов Венского документа 2011 года о мерах укрепления доверия и безопасности. Это было сделано после того, как Россия проигнорировала требование Украины представить детальную информацию о скоплении войск в течение 48 часов. По каналам связи ОБСЕ в Москве получили запрос Киева о разъяснении «необычной военной деятельности» и назвали его необоснованным.



15 февраля Министерство обороны России заявило, что военные вернутся в пункты постоянной дислокации по окончании учений, подразделения Южного военного округа и Западного военного округа уже начали погрузку на транспорт и выдвинутся сегодня.



НАТО не видит свидетельств деэскалации вокруг украинских границ. Генсек Альянса Йенс Столтенберг отметил, что сохранение близ Украины тяжелой военной техники может позволить РФ в случае необходимости, быстро вернуть войска к границе.