Снайпер вооруженных сил Украины застрелил одного из командиров подразделения группировки «ЛНР», который приехал на Донбасс из российского Екатеринбурга якобы в качестве добровольца. Об этом пишет URA.ru, ссылаясь на представителя правления Свердловского областного общественного фонда ветеранов спецназа Владимира Ефимова.



О гибели своего «военнослужащего» от снайперского огня «управление народной милиции ЛНР» сообщило 15 февраля. О личности погибшего ничего не говорилось.



«Информация о смерти поступила от человека, находящегося на передовой. Написал, что только что убили одного из командиров подразделений из Екатеринбурга», — рассказал Ефимов.