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Деэскалация на словах, счастливый Донецк и кибератаки. Главное

16 февраля 2022, 21:00

Деэскалация на словах, счастливый Донецк и кибератаки. Главное

Мы продолжаем сообщать об актуальных новостях Донбасса.
Эскалация ситуации вокруг границ Украины

● Президент Владимир Зеленский, реагируя на объявленное министерством обороны РФ отведение войск от границ Украины, сказал, что пока это только заявления. Президент заявил, что «все нормальные люди ожидают деэскалации», но свидетельств этому на данный момент нет.


● Дальнейшая агрессия России в отношении Украины возможна, «начиная с этой недели», заявил государственный секретарь США Энтони Блинкен. По его убеждению, у наращивания российских войск на границе с Украиной есть единственное объяснение — это очередной акт агрессии.

● Россия пообещала и дальше настаивать на том, чтобы НАТО публично отказалась принимать Украину в свои ряды, а Киев провозгласил свой нейтральный, внеблоковый статус.

● Американский беспилотник провел разведку над Киевом и Донецкой и Луганской областями, а самолет США разведал обстановку над оккупированным Крымом.

● Министры обороны стран-членов НАТО приняли заявление в связи с ситуацией в Украине и вокруг нее, призвав Россию избрать путь дипломатии и вывести силы из Украины. Заявление было принято в среду в Брюсселе на заседании Североатлантического совета организации.

Что еще стоит знать

● Президент Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны о стратегии обеспечения государственной безопасности. Документ направлен на противодействие подрывных действий РФ, которая продолжает гибридную войну против Украины, системно применяет кибератаки, политические, экономические, информационно-психологические и другие средства.

● Олигарх Ринат Ахметов в День единения посетил Мариуполь в Донецкой области, где расположены его металлургические заводы. Во время визита он заявил, что «счастливый Донецк может быть только в единой Украине».

● В продолжающихся с 15 февраля DDoS-атаках Служба безопасности Украины заметила след иностранных спецслужб. В ведомстве высказали предположение, что к этому может быть причастна Россия. Накануне интернет-ресурсы министерства обороны Украины, Вооруженных сил Украины, а также Приватбанка и Ощадбанка подверглись кибератаке.

● Госсекретарь США Энтони Блинкен пригрозил Москве жестким ответом в случае признания отдельных районов Донецкой и Луганской областей. В Кремле заявили, что президент РФ Владимир Путин принял к сведению обращение Госдумы о признании «Л-ДНР», однако признание не коррелируется с Минскими соглашениями.

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