Деэскалация на словах, счастливый Донецк и кибератаки. Главное

● Дальнейшая агрессия России в отношении Украины возможна, «начиная с этой недели», заявил государственный секретарь США Энтони Блинкен. По его убеждению, у наращивания российских войск на границе с Украиной есть единственное объяснение — это очередной акт агрессии.
● Россия пообещала и дальше настаивать на том, чтобы НАТО публично отказалась принимать Украину в свои ряды, а Киев провозгласил свой нейтральный, внеблоковый статус.
● Американский беспилотник провел разведку над Киевом и Донецкой и Луганской областями, а самолет США разведал обстановку над оккупированным Крымом.
● Министры обороны стран-членов НАТО приняли заявление в связи с ситуацией в Украине и вокруг нее, призвав Россию избрать путь дипломатии и вывести силы из Украины. Заявление было принято в среду в Брюсселе на заседании Североатлантического совета организации.
Что еще стоит знать
● Президент Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны о стратегии обеспечения государственной безопасности. Документ направлен на противодействие подрывных действий РФ, которая продолжает гибридную войну против Украины, системно применяет кибератаки, политические, экономические, информационно-психологические и другие средства.
● Олигарх Ринат Ахметов в День единения посетил Мариуполь в Донецкой области, где расположены его металлургические заводы. Во время визита он заявил, что «счастливый Донецк может быть только в единой Украине».
● В продолжающихся с 15 февраля DDoS-атаках Служба безопасности Украины заметила след иностранных спецслужб. В ведомстве высказали предположение, что к этому может быть причастна Россия. Накануне интернет-ресурсы министерства обороны Украины, Вооруженных сил Украины, а также Приватбанка и Ощадбанка подверглись кибератаке.
● Госсекретарь США Энтони Блинкен пригрозил Москве жестким ответом в случае признания отдельных районов Донецкой и Луганской областей. В Кремле заявили, что президент РФ Владимир Путин принял к сведению обращение Госдумы о признании «Л-ДНР», однако признание не коррелируется с Минскими соглашениями.
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