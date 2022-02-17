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Россияне в ТКГ год не обсуждали «формулу Штайнмайера» — Зеленский

17 февраля 2022, 21:41

Россияне в ТКГ год не обсуждали «формулу Штайнмайера» — Зеленский

Президент Владимир Зеленский заявил, что российская сторона в Трехсторонней контактной группе неоднократно блокировала работу политической подгруппы и, в том числе, обсуждать «формулу Штайнмайера». Об этом он сказал в интервью «РБК—Украина».

Зеленский заверил, что Украина готова найти формат, «в котором реально выполнить все возможное», однако россияне не идут на контакт.

«Нас спрашивают: так закон где? Так мы же дали. А чего ж вы не обсуждали? Вы заблокировали и не хотите обсуждать формулу Штайнмайера, на которой вы настаивали. Вы ее год не обсуждали. Это все вопрос политической воли. Я вижу, что публичные сигналы России не совпадают с их внутренним решением», — сказал он.

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2 декабря 2021 года Верховная Рада продлила действие закона «Об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей» еще на один год — до 31 декабря 2022 года. 

Закон был принят в сентябре 2014 года. Он вступил в силу 18 октября 2014 года сроком на 3 года. С 2017 года действие закона ежегодно продлевается.

Часто этот закон называют «об особом статусе Донбасса». Документ предусматривает, что особый порядок местного самоуправления в отдельных районах Донбасса вступает в силу только «после выполнения всех условий, изложенных в статье 10 закона, в частности в части относительно вывода всех незаконных вооруженных формирований, их военной техники, а также боевиков и наемников с территории Украины».

«Формула Штайнмайера» подразумевает, что отдельные районы Донецкой и Луганской областей временно получат «особый статус» самоуправления на период проведения местных выборов. Если ОБСЕ признает выборы демократичными, то закон об «особом статусе» будет действовать на постоянной основе.

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