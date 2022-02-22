Австралия экстренно закрыла посольство во Львове

МИД Австралии принял решение закрыть посольство во Львове. Власти страны призвали своих граждан в срочном порядке покинуть Украину. Об этом говорится в заявлении министра иностранных дел Австралии Мэрис Пэйн.



Глава МИД осудила президента РФ Владимира Путина за признание «независимости» группировок «Л-ДНР». Австралия в этом вопросе солидарна с США, Евросоюзом и другими правительствами, которые поддерживают суверенитет Украины, отметила она.



«Вместе с нашими партнерами мы готовы объявить о быстрых и жестких санкциях, которые будут направлены против ключевых российских физических и юридических лиц, ответственных за подрыв суверенитета и территориальной целостности Украины», — подчеркивается в заявлении.



Правительство Австралии обратилось с призывом к своим гражданам, чтобы те покинули Украину.



«Мы продолжаем призывать всех австралийцев немедленно покинуть Украину, не задерживаясь. Безопасность австралийцев и официальных лиц является нашим приоритетом. В связи с повышенным риском австралийским чиновникам было приказано покинуть Украину. Наше посольство и операции во Львове временно закрыты. Австралийские официальные лица были направлены в восточную Польшу и Румынию, чтобы помочь австралийцам, желающим покинуть Украину», — заявила Пэйн.

21 февраля Путин выступил с обращением к россиянам и заявил о признании «независимости» самопровозглашенных «ДНР» и «ЛНР» и подписал соответствующие указы. Перед этим он собрал внеочередное заседание Совета безопасности РФ, члены которого выступили за признание этих территорий «независимыми республиками».



В указах Путин поручил министерству обороны направить войска для «поддержания мира» на этих территориях. Также дано поручение МИД установить дипломатические отношения с «ДНР» и «ЛНР».