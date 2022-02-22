Путин подписал указы о дружбе и сотрудничестве РФ с «ДНР» и «ЛНР»

Президент России Владимир Путин подписал законы о ратификации договоров о дружбе и сотрудничестве с группировками «ДНР» и «ЛНР». Документы опубликованы на сайте Кремля.



«Договор подтверждает курс Российской Федерации на развитие всестороннего, рассчитанного на перспективу сотрудничества», — говорится в текстах.

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22 февраял Госдума и Совет Федерации РФ ратифицировали договоры с так называемыми «ДНР» и «ЛНР» о «дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи».



Путин поручил министерству обороны направить войска для «поддержания мира» на этих территориях. Также дано поручение МИД установить дипломатические отношения с «ДНР» и «ЛНР».



Договоры РФ с «ДНР» и «ЛНР» предполагают совместное использование военных баз. Кроме того, соглашения подразумевают совместную оборону и совместную охрану границ подконтрольных «Л-ДНР» территорий.