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Путин подписал указы о дружбе и сотрудничестве РФ с «ДНР» и «ЛНР»

22 февраля 2022, 18:33

Путин подписал указы о дружбе и сотрудничестве РФ с «ДНР» и «ЛНР»

Президент России Владимир Путин подписал законы о ратификации договоров о дружбе и сотрудничестве с группировками «ДНР» и «ЛНР». Документы опубликованы на сайте Кремля.

«Договор подтверждает курс Российской Федерации на развитие всестороннего, рассчитанного на перспективу сотрудничества», — говорится в текстах.

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22 февраял Госдума и Совет Федерации РФ ратифицировали договоры с так называемыми «ДНР» и «ЛНР» о «дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи».

Путин поручил министерству обороны направить войска для «поддержания мира» на этих территориях. Также дано поручение МИД установить дипломатические отношения с «ДНР» и «ЛНР».

Договоры РФ с «ДНР» и «ЛНР» предполагают совместное использование военных баз. Кроме того, соглашения подразумевают совместную оборону и совместную охрану границ подконтрольных «Л-ДНР» территорий.

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