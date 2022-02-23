Глава группировки «ДНР» Денис Пушилин потребовал вывести украинские войска из Донецкой области, называя это «территорией ДНР».



«Сейчас стоит вопрос, что делать с тем скоплением вооружения, техники и личного состава вооруженных формирований Украины с той стороны линии соприкосновения. Что с этим делать? Они должны добровольно покинуть? Это самый оптимальный вариант, чтобы они покинули территорию и вывезли оружие», — сказал он в эфире YouTube-канала «Соловьев Live».



Сегодня ранее Пушилин заявил, что пока преждевременно говорить о возможности взятия под контроль всей территории Донбасса силовым путем.

21 февраля президент России Владимир Путин выступил с обращением к россиянам, заявил о признании «независимости» самопровозглашенных «ДНР» и «ЛНР» и подписал соответствующие указы. Перед этим он собрал внеочередное заседание Совета безопасности РФ, члены которого выступили за признание этих территорий «независимыми республиками».



Путин поручил министерству обороны направить войска для «поддержания мира» на этих территориях. Также дано поручение МИД установить дипломатические отношения с «ДНР» и «ЛНР».



22 февраял Госдума и Совет Федерации РФ ратифицировали договоры с так называемыми «ДНР» и «ЛНР» о «дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи».



Договоры РФ с «ДНР» и «ЛНР» предполагают совместное использование военных баз. Кроме того, соглашения подразумевают совместную оборону и совместную охрану границ подконтрольных «Л-ДНР» территорий.



Президент России Владимир Путин заявил, что РФ признала «независимость» «ДНР» и «ЛНР» в пределах Донецкой и Луганской областей.