«Случилось то, чего мы ждали»: Мэр Мариуполя обратился к горожанам

Городской голова Мариуполя Вадим Бойченко призвал местных жителей сохранять спокойствие и не поддаваться панике. Об этом сообщает пресс-служба Мариупольского городского совета.



«Случилось то, чего мы ждали и боялись. Мы снова слышим взрывы вокруг города. Но сейчас хочу сказать главное. Наша украинская армия выполняет свою главную миссию — защищает город и Украину. Органы местного самоуправления в Мариуполе работают и выполняют свои функции с учетом режима военного положения. Наша главная задача сейчас — обеспечить функционирование экстренных служб и жизнеобеспечение города. Позаботиться обо всех мариупольцах», — отметил он.



В связи с ситуацией, которая сложилась в городе, временно приостановлена работа школ, детских садов и других учреждений социальной инфраструктуры, кроме больниц и поликлиник. Также в городе открыты все убежища. Продолжают работу все коммунальные службы и общественный транспорт.



«Мы следим за обстановкой и будем оперативно информировать вас о ситуации в городе. Если у вас есть вопросы, вы можете обратиться в контакт-центр Мариуполя (15-55, +38 (050) 345 1555, +38 (067) 345 1555) или на линию 102. Слава Украине!» — подчеркнул мэр.

Глава ДонОГА Павел Кириленко опроверг информацию о высадке российского десанта в Мариуполе.