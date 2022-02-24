Российская военная техника пересекла границу в Черниговской, Сумской, Луганской и Харьковской областях

Российская военная техника, в том числе бронированная, нарушила государственную границу в Черниговской, Сумской, Луганской и Харьковской областях, сообщает Государственная пограничная служба Украины и министерство внутренних дел.



«Наступлению российских войск через государственную границу предшествует артиллерийский обстрел, далее движется военная техника. Российская военная техника, в том числе бронированная, нарушила государственную границу в Черниговской, Сумской, Луганской, Харьковской областях», — говорится в сообщении МВД.



В частности, в Черниговской области вражеская техника прошла через пункты пропуска «Сеньковка» и «Гремяч», по другим направлениям.



«Также движение колонн произошло через пункт пропуска "Бударки" в Харьковской области и на направлении пункта пропуска "Меловое" в Луганской области. Обстрелу подверглись большинство пограничных подразделений и пограничные наряды Луганской, Сумской, Харьковской, Черниговской и Житомирской областей. По имеющейся информации среди пограничников ряд военнослужащих получили ранения», — говорится в сообщении.



«Военнослужащие Государственной пограничной службы Украины вместе с Вооруженными силами предпринимают все меры, чтобы остановить врага», — рассказали в МВД.