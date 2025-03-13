По меньшей мере 5 убитых: военные РФ казнили украинских военнопленных — Лубинец

Лубинец направил письма в ООН и Международный комитет Красного Креста. Фото: Дмитрий Лубинец

В соцсетях распространяется очередное видео с вероятной казнью безоружных украинских военнослужащих, которые попали в плен к российским оккупантам. Об этом сообщил омбудсмен Дмитрий Лубинец.



«На обнародованном видео видно не менее 5 вероятно убитых военнопленных. Мы в очередной раз видим циничное пренебрежение к международному гуманитарному праву со стороны армии РФ», — отметил он.



Лубинец направил письма в ООН и Международный комитет Красного Креста для того, чтобы зафиксировать очередное военное преступление армии РФ.

Ранее мы писали, что российские военные, вероятно, расстреляли украинских военнопленных в Курской области.