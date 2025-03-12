Атака на Константиновку: полиция помогает деблокировать людей из горящих квартир ►

Днем 12 марта российская авиация нанесла удар по многоквартирным домам в Константиновке. В результате попаданий несколько зданий загорелись, и жители оказались в ловушке среди огня и дыма.



По предварительным данным, погибли два человека, еще пятеро получили ранения. Под завалами могут находиться 51-летний мужчина и его супруга, сообщили в полиции Донецкой области.



Среди пострадавших — 72-летний мужчина и четыре женщины в возрасте 58, 70, 75 и 88 лет. Парамедики полиции оказали им первую помощь и эвакуировали в больницу.



Всего повреждено 14 объектов гражданской инфраструктуры, в том числе 6 многоквартирных домов, аптека, магазин, пять гражданских автомобилей и газопровод.



На месте происшествия работают полицейские и спасатели. Поисково-спасательная операция продолжается.

В результате сегодняшних обстрелов Донецкой области погибли 5 человек, еще 12 получили ранения. О последствиях рассказали в областной военной администрации.