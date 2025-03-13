Войска РФ за сутки ударили по нескольким городам Донетчины: три человека погибли, еще 14 – ранены

Последствия обстрелов Донецкой области 12 марта. Фото: Донецкая ОВА

За 12 марта россияне убили трех жителей Донецкой области. Об этом сообщил глава Донецкой областной военной администрации Вадим Филашкин.



В результате обстрелов два человека погибли в городе Мирноград и один – в городе Покровск.



Еще 14 человек в области за сутки получили ранения: восемь – в городе Константиновка, два – в городе Дружковка, два – в поселке Алексеево-Дружковка, один – в Мирнограде и один – в Покровске.

Напомним, что ночью 13 марта «шахеды» массированно атаковали Днепр, в результате чего повреждены многоэтажки и возникли пожары, есть раненые.