Зеленский: Самая проблемная ситуация сейчас на юге

Президент Владимир Зеленский обратился к украинцам с оперативной информацией по военной ситуации в стране. Он заявил, что украинская армия, пограничники, силы полиции и специальных служб остановили атаки врага.



«Языком конфликта это можно назвать оперативной паузой», — сказал президент.



«На Донбассе наши вооруженные силы действуют на отлично. Харьковское направление очень сложное, силы для защиты города работают, они надежные. Наиболее проблемная ситуация у нас сегодня на юге. Наши войска ведут ожесточенные бои в пригороде Херсона. Враг давит из оккупированного Крыма, пытается пройти в сторону Мелитополя», — рассказал Зеленский.



По его словам, на севере страны враг медленно продвигается в Черниговской области, «но там есть кому его сдерживать», а также надежная оборона построена в Житомирской области.



«Вражеский десант в Гостомеле блокируют. Войска получили приказ на уничтожение», — сообщил Зеленский.



Он констатировал, что Украина несет потери, но при этом есть и потери со стороны РФ.



«Захвачены в плен российские бойцы. Наши врачи оказывают помощь тем, кто сдался в плен. Уничтожено много российской авиации и много бронированной техники», — сказал президент.

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