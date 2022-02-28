Зеленский призвал немедленно взять Украину в Евросоюз по спецпроцедуре

Украина обратилась в Европейский союз по присоединению к блоку по новой специальной процедуре. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский.

«Мы обращаемся к Европейскому союзу по безотлагательному присоединению Украины за новой специальной процедурой. Мы благодарны партнерам за то, что они рядом с нами, но наша цель быть вместе со всеми европейцами и, главное, быть на уровне. Я уверен, что это справедливо, что мы этого заслужили, что все это возможно», — заявил Зеленский.

По его словам, украинцам долго говорили о том, что они не такие, им приходилось долгие годы выполнять «домашние задания» для вступления в ЕС.

«Мы не знали на что мы способны. И вот сейчас проявили себя на полную. И это вдохновляет каждого и каждую. Украинцы показали миру, кто они есть. И Россия показала, какой она стала. Вдумайтесь: всего за четверо суток погибли от обстрелов 16 украинских детей, 45 получили ранения. Каждое преступление, каждый обстрел сплачивают нас и наших партнеров еще больше и больше. Россия не верила в такую солидарную и мощную солидарность. Но Украина изменила историю», — отметил глава государства.

Он пояснил, что Евросоюз решил снабжать нас оружием.



«Европейцы отдают себе отчет, что наши солдаты борются за наше государство, а значит, и за всю Европу. За мир для всех европейских стран, за жизнь детей, за равноправие, за демократию», — отметил Зеленский, уточнив, что это дает право обратиться с просьбой о вступлении в ЕС по специальной процедуре.



«Мы благодарны партнерам за то, что они рядом с нами. Но наша цель — быть вместе со всеми европейцами и, главное, — быть на равных. Я уверен, что это справедливо. Я уверен, что мы этого заслуживаем. Я уверен, что это возможно», — подчеркнул он.

По утверждению президента, поддержка антивоенной коалиции безусловна и беспрецедентна. Европа закрыла небо для всех российских самолетов. Глобальный бизнес отказывается от каких-либо связей с российскими компаниями. Уже на этой неделе можно будет увидеть, каким будет падение рубля.

«Пока продолжается это преступное вторжение в Украину, российское государство терпит такие убытки, будто война прошла по их территории», — сказал он.

Далее Зеленский обратился к россиянам, напомнив о количестве погибших оккупантов.



«Кидайте вашу технику. И уходите. Не верьте вашим командирам. Не верьте вашим пропагандистам. Просто спасите ваши жизни. Уходите», — перешел он на русский язык.



«Каждый час мы посвящаем усилению нашего государства. Каждый, кто может принять участие в борьбе с оккупантами, должен это делать. Поэтому было принято решение — непростое с моральной точки зрения, но полезное с точки зрения нашей защиты. В условиях военного положения участники боевых действий — украинцы с реальным боевым опытом — будут освобождены из-под стражи и смогут компенсировать свою вину в самых горячих точках войны. Еще с некоторых людей — участников АТО снимаются все санкции. Ключевое сейчас — оборона», - подчеркнул Зеленский.

«Когда я шел в президенты, я говорил, что каждый из нас — президент. Потому что мы все отвечаем за наше государство. За нашу прекрасную Украину. А теперь так случилось, что каждый из нас — воин. Воин на своем месте. И я уверен, что каждый из нас победит», — подытожил президент.



