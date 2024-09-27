Донетчина заняла 8 место в рейтинге областей, где выпускники школ успешно сдали мультитест

Около 5 тысяч выпускников учебных заведений Донецкой области в этом году успешно сдали Национальный мультипредметный тест. Как сообщили в пресс-службе Донецкой областной военной администрации, успехи 4823 выпускников обеспечились региону 8-е место в национальном рейтинге.



Рейтинг опубликован на информационном ресурсе «Освіта.ua».



Особенно отличились учреждения общего среднего образования Краматорской, Дружковской, Святогорской, Волновахской, Кураховской, Селидовской и Бахмутской городских территориальных громад, ученики которых показали лучшие результаты.



Кроме этого, школы Краматорска, Лимана, Доброполья, Бахмута, Торецка, Волновахи и Николаевки вошли в рейтинг лучших школ Украины по отдельным предметам.