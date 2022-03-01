Россия синхронизировала ракетные обстрелы с переговорным процессом — Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал первый раунд переговоров с российской стороной, который состоялся 28 февраля.



«Эти переговоры происходили на фоне бомбардировок и обстрелов нашей территории, обстрелов наших городов. Была видна синхронизация обстрелов с переговорным процессом. Я считаю, что таким нехитрым способом Россия пытается давить. Не тратьте время. Тактику такую мы не воспринимаем. Справедливые переговоры могут быть тогда, когда одна сторона не бьет по другой стороне реактивной артиллерией именно в момент переговоров», — сказал Зеленский на брифинге.



Он констатировал, что пока нет такого результата, который Украина хотела бы получить.



«Россия заявила свои позиции, от нас прозвучали встречные пункты, чтобы завершить войну. Некоторые сигналы мы получили. Когда делегация вернется в Киев, проанализируем услышанное и тогда будем определяться, как переходить ко второму раунду переговоров», — резюмировал президент.