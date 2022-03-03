В Запорожье перекрыто движение транспорта через дамбу Днепрогэса

Движение автотранспорта через дамбу Днепрогэса в Запорожье полностью перекрыто. Отменяется курсирование муниципального транспорта из Днепровского района через Днепрогэс в центр города. Об этом сообщил секретарь Запорожского городского совета Анатолий Куртев.

«Это вынужденные меры! Враг близко, и мы защищаемся! Не выходите без нужды из дома, не пользуйтесь автомобилями! Помните — сейчас не до комфорта! Сейчас нужно сохранить жизнь!» — написал он.

Российские оккупационные войска остановлены на входе в Энергодар Запорожской области, где расположены Запорожская АЭС. Местные власти ведут переговоры о ядерной опасности в случае возобновления боев. Об этом сообщил советник главы Офиса президента Алексей Арестович на брифинге в Офисе президента вчера днем.