Российская пропаганда использует фото ребенка для дискредитации Украины

Российская пропаганда распространяет фейк, направленной на формирование нарратива о якобы «постановочном характере» войны в Украине. Для этого используются фотографии ребенка, сделанные на похоронах погибших украинских военных.

В частности, в сети опубликована серия снимков с разных церемоний прощания, на которых один и тот же мальчик несет портреты разных павших защитников. Авторы манипулятивных сообщений утверждают, что ребенок якобы «играет роль сына» и «уже похоронил нескольких своих отцов». Это подается как «доказательство» того, что подобные фотографии якобы инсценированы, а «украинская пропаганда играет на эмоциях Запада».



В действительности эти утверждения не соответствуют действительности. Как сообщили в Отынийской поселковой раде Ивано-Франковской области, мальчик является жителем громады и по собственной инициативе приходит на похороны погибших военных, неся их портреты в знак уважения и благодарности. Ни в одном из публичных сообщений о церемониях прощания не утверждалось, что он несет портрет своего отца. Таким образом, реальные фотографии были намеренно вырваны из контекста и использованы для создания ложного впечатления о «постановке».

По данным Центра противодействия дезинформации, подобные сообщения также активно распространяются и в польском сегменте соцсетей, где они сопровождаются антиукраинской риторикой.



Использование ребенка в подобных манипуляциях в Центре назвали особенно циничным и показательным для методов российской пропаганды.

Авторка: Юля Тараруй, выпускающая редакторка сайта «Новости Донбасса»