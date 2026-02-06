В Мирнограде существенно усложнилась ситуация: бои идут на севере города – ВСУ

Ситуация в Мирнограде. Фото: карта DeepState

За последнюю неделю существенно усложнилась оперативная обстановка в городе Мирноград Донецкой области. Об этом сообщили в пресс-службе 7-го корпуса Десантно-штурмовых войск ВСУ.



По словам военных, на севере города продолжаются бои с российской армией.



«Основные усилия по сдерживанию дальнейшего продвижения противника Силы обороны Украины сосредоточивают на северных окраинах Мирнограда, где продолжаются активные боевые действия. Для реализации замысла по оккупации города противник заводит в центральную часть Мирнограда тяжелую технику, в том числе артиллерию. Одновременно фиксируется активность вражеских штурмовых групп на восточных окраинах города. Давление противника к северу от города существенно ограничивает применение беспилотных авиационных комплексов в самом Мирнограде. Это в свою очередь сужает возможности огневого воздействия на врага», – рассказали в корпусе.



В условиях усложненной обстановки 79-я десантно-штурмовая бригада ВСУ провела поисково-ударные действия севернее Мирнограда для выявления и ликвидации групп оккупантов. Это не позволило ВС РФ зайти в тыл украинских позиций.

Напомним, что российская армия пытается накапливать тяжелую технику и живую силу для дальнейшего штурма Мирнограда.

Автор: выпускающий редактор «Новостей Донбасса» Евгений Мирошниченко